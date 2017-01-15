نشرة المساء من اخبار مصر

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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي جنوب السعودية مصر تدين حادث مقتل 95 شخصاً في مالي وزيرة التخطيط: التوجه الأساسي للدولة هو بناء الإنسان المصري "المركزي" يؤكد أهمية تطبيق التعليمات الرقابية على كافة البنوك مؤشرات البورصة تتباين.. وجني الأرباح يهبط بـ "الثلاثيني" "الخزانة الأمريكية "تفرض عقوبات جديدة على إيران الجيش اليمني يحبط هجوما للمليشيا الحوثي في الحديدة منتخب غينيا يعلن القائمة النهائية المشاركة في أمم أفريقيا 2019 قطار الحرمين ينطلق بشكل مزدوج لرفع الطاقة الاستيعابية بالفيديو.. تركيب أجهزة الضغط الرقمى في محطتى مرسى مطروح "التهرب الجمركي" يضبط إحدى الشركات للتلاعب والتزوير
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي جنوب السعودية
مصر تدين حادث مقتل 95 شخصاً في مالي
وزيرة التخطيط: التوجه الأساسي للدولة هو بناء الإنسان المصري
"المركزي" يؤكد أهمية تطبيق التعليمات الرقابية على كافة البنوك
مؤشرات البورصة تتباين.. وجني الأرباح يهبط بـ "الثلاثيني"
"الخزانة الأمريكية "تفرض عقوبات جديدة على إيران
الجيش اليمني يحبط هجوما للمليشيا الحوثي في الحديدة
منتخب غينيا يعلن القائمة النهائية المشاركة في أمم أفريقيا 2019
قطار الحرمين ينطلق بشكل مزدوج لرفع الطاقة الاستيعابية
بالفيديو.. تركيب أجهزة الضغط الرقمى في محطتى مرسى مطروح
"التهرب الجمركي" يضبط إحدى الشركات للتلاعب والتزوير
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