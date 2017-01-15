نشرة المساء من اخبار مصر

أسامة كمال: مصر على الطريق الصحيح ونحتاج ننمي ثقافة العمل

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم أكد م. أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن مصر تخطو خطوات ثابتة على أرض الواقع بعزيمة أبناءها وإصرارهم على النجاح وحرصهم على بناء