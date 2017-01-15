الهجرة والسياحة تتابعان شكوى المصريين بالكويت بشأن إلغاء تذاكر سفرهم

تابعت وزارتا الهجرة والسياحة شكوى عدد كبير من المصريين بدولة الكويت بشأن إلغاء تذاكر سفرهم للقاهرة رغم صحة الإجراءات الخاصة بهم عند حجزهم للتذاكر.





يأتي ذلك عقب توجيهات من وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة السياحة، بالمتابعة الفورية، لموقف إلغاء تذاكر السفر لعدد من ابناء الجالية المصرية بالكويت، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة.





حيث استقبلت إدارة رعاية المصريين بالخارج، بوزارة الهجرة شكوى تفيد بأن عددا كبيرا من المصريين العاملين المقيمين بدولة الكويت والذين حجزوا تذاكر الطيران للعودة إلى مصر من خلال شركات تعمل وسيطا عن طريق الإنترنت، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز في مصر، وتبين لهم عند سؤالهم بالمطار أن الشركة هي التي ألغت الحجز بدون إبداء أسباب لذلك أو إرجاع قيمة التذاكر.





وانطلاقا من حرص وزارة الهجرة على مصالح المصريين بالخارج، أجرى اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اتصالات مكثفة للتنسيق مع وزارتي الخارجية والسياحة، وممثلي الجالية المصرية في الكويت، ورئيس لجنة الطيران بغرفة الشركات السياحية، وكذلك مع جهاز حماية المستهلك، والذي تواصل بدوره مع الشركتان محل الشكوى، وأكد الجهاز إقرار الشركتين بالتزامهما برد المبالغ المالية قيمة تذاكر الطيران أو توفير تذاكر طيران، حيث اتفق رئيس جهاز حماية المستهلك بعد تواصله مع الشركة ذات الاختصاص، على حجز تذاكر بديلة للمتضررين أو قيام الشركات برد القيمة المالية لها، وذلك حسب الاتفاق مع المصريين المتضررين وتحديد آلية للتنفيذ، وعليه فقد قامت الوزارة بإبلاغ المتضررين المصريين من خلال الجالية المصرية بدولة الكويت.





وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة السياحة أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت من المواطنين ضد شركتين بعينهما، لقيامهما بإلغاء تذاكر السفر الخاصة بمصريين بدولة الكويت سواء تذاكر العودة من الدول العربية الى مصر أو السفر الى الخارج، ما دفع وزارة السياحة وجمعية حماية المستهلك باستدعاء الشركتين للتحقيق معهما.





وقد تم إلزام الشركتين بحصر كافة التذاكر التي تم إلغائها ، ورد قيمة هذه التذاكر بالكامل للمواطنين، وتسديد كافة مستحقات المواطنين الذين تضرروا جراء إلغاء حجوزاتهم أو إيقاف تذاكر سفرهم، وقد قامت الشركتين بالإقرار بهذا الالتزام في محضر رسمي بجهاز حماية المستهلك ووزارة السياحة المصرية.





وأهابت وزارة السياحة بالمواطنين الذين تضرروا من هاتين الشركتين، بالتوجه إلى الشركة محل الشكوى لاسترداد المبالغ المالية منها، وستقوم الشركة بتسديد تلك المبالغ على الفور، وفي حالة عدم السداد تم تخصيص رقم تليفون بوابة الشكاوى الموحدة لقطاع الشركات بوزارة السياحة 0224874607، أو جمعية حماية المستهلك.



