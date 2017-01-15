طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان اللغة العربية

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي , في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي 192 طالبا وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.







وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني , أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات الطلاب المكفوفين سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.





وقد قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات, كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.





من جهة أخري يؤديطلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية, والعلمية غدا الاثنين الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد 595344 طالبا وطالبة.



