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استمرار التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بقاعدة محمد نجيب العسكرية

استمرار التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بقاعدة محمد نجيب العسكرية

استمرار التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بقاعدة محمد نجيب العسكرية

تاريخ النشر

واصلت عناصر من القوات المسلحة لكلا من مصر وتوجو ، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.

بدأت الفعاليات بعقد  المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لكلا الجانبين ، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقا. 

كما تم التدريب على تحركات الفرد في الميدان، وتكتيكات القتال و تنفيذ عددا من الرمايات النمطية، وغير النمطية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمى المختلفة ، والتى أظهرت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها المقاتلين لكلا البلدين، كما تم التدريب على أنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية ، وتحرير الرهائن ، كذلك تبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية في الميدان . 

ويأتي التدريب في إطار جهود مصر والقوات المسلحة لتعزيز القدرات القتالية لدول تجمع الساحل والصحراء لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية . 


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