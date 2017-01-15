اليوم.. السيسي يجري مباحثات مع إنجيلا ميركل في ختام زيارته لألمانيا





يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاربعاء، مباحثات مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في ختام زيارته الحالية لألمانيا.

وشارك الرئيس السيسي، في فعاليات مبادرة "قمة مجموعة العشرين وأفريقيا"، في برلين، الثلاثاء، والتي تستهدف دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين".

وعقد الرئيس جلسة مباحثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حول تطوير وتعزيز أطر التعاون بين البلدين، كما شارك ايضا في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، ومن ثم في عشاء عمل أقامه الرئيس الألماني مساء أمس لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة



