مدبولى يتفقد محور كوبري سمالوط على النيل..ويؤكد: نستهدف تنمية الصعيد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية محور كوبري سمالوط وغيره من المحاور العرضية التي تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه في إحداث التنمية بصعيد مصر والتخفيف عن المواطنين وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك في مستهل زيارة مدبولى, اليوم السبت, لمحافظة المنيا, حيث تفقد المحور الذي يتم تنفيذه حاليا على نهر النيل, ويرافقه وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والآثار والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات ومحافظ المنيا وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

واستمع مدبولي لشرح تفصيلي من وزير النقل والمواصلات عن مكونات محور سمالوط أوضح فيها أن المشروع يأتي استكمالا لخطة وزارته لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم; للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

وأشار وزير النقل إلى أن تنفيذ محور سمالوط المهم يأتي في إطار قيام الوزارة بتنفيذ 7 محاور على النيل, هي: محور بديل خزان أسوان, وكلابشة, وقوص, وسمالوط , وديروط, وعدلي منصور, ودراو, وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه.

كما أشار إلى أن تم تنفيذ محور سمالوط الحر بطول 24كم وعرض 21م, وتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه; وجاء ليربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة/أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة/أسوان), والطريق الزراعي (القاهرة/أسوان) عند مدينة سمالوط بالمنيا, بحيث يكون محورا حرا. وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ محور سمالوط في 20 ديسمبر 2017, ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنهاية العام الحالي, منوها بأن المحور يشمل 30 كوبري, منها 4 كباري رئيسية, وهي: (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي, وكوبري أعلى نهر النيل, وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي, وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي).

ولفت وزير النقل إلى أن المحور يتكون من 47 عملا صناعيا, حيث يشتمل على 4 كباري رئيسية, و26 كوبري و17 نفقا; لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، مضيفا أنه كان من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في 30 يونيو 2020, ويتم تكثيف الأعمال للانتهاء منه في نهاية ديسمبر 2019.