وكيل مجلس النواب يبحث مع رئيسة البرلمان الصربي قضايا مشتركة للبلدين

أكد الشريف وكيل أول مجلس النواب، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا الممتدة لأكثر من عشرة عقود، والتى شهدت تطورا وزخما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على زيادة وتعزيز مجالات التعاون، وأهمية التنسيق في المجالات والقضايا المشتركة.



جاء ذلك لدى استقبال وكيل أول مجلس النواب اليوم الأحد بمطار القاهرة الدولي ، رئيسة برلمان صربيا مايا جويكوفيتش، حيث جرى بحث عدد من القضايا المهمة ومن بينها : مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتعاون الاقتصادى المشترك، والتبادل التجاري والصناعات الدفاعية والزراعية.

وأشار الشريف، إلى حرص البرلمان على تعزيز العلاقات الثنائية "البرلمانية" ، لافتا إلى أهمية الزيارة التي قام بها الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب إلى (بلجراد ) فى يوليو الماضي - وهي الأولى التي يقوم بها رئيس برلمان مصري إلى (بلجراد ) فى تاريخ العلاقات بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تطوير العلاقات بين بلاده وصربيا ، مشيدا بمواقف صربيا الداعمة لمصر والمؤيدة لقضاياها، خصوصاً في حربها ضد الإرهاب.

وأكد أهمية البعد "البرلماني" في إطار العلاقات "المصرية- الصربية"، كونه يفتح قناة موازية للاتصال بين ممثلي شعبي البلدين، إضافة إلى القنوات الرسمية الحكومية.

من جانبها، وجهت رئيسة البرلمان الصربي الشكر إلى وكيل أول مجلس النواب على حفاوة الاستقبال وتقدير البرلمان لبلادها ، وتطلعه إلى تنمية العلاقات البرلمانية المشتركة.



