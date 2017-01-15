بالصور..الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لجهود التكامل الاقتصادى بأفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادى والتوصل إلى تسوية سلمية بمناطق النزاعات بالقارة الأفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي .







وأعرب الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مع رئيس موزمبيق فليبى جاسينتو نيوسى عقب مباحثاتهما اليوم السبت عن تطلعه إلى تدعيمها فى كافة المجالات ومرحبا بزيارة رئيس موزمبيق والوفد المرافق له إلى مصر، كما اعرب عن تعازى مصر لضحايا الأعاصير التى ضربت موزمبيق، مؤكدا دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من تلك الأعاصير فى موزمبيق .





وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بجهود حكومة موزمبيق للتخفيف من تداعيات كارثة الأعاصير، مبديا تطلعه للارتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين .





وأعرب الرئيس السيسى عن أمله فى أن تسهم المباحثات التى جرت بين البلدين فى تعزيز العلاقات بين مصر وموزمبيق فى كافة المجالات، واصفا المباحثات بأنها بناءة ومثمرة .





وقال الرئيس السيسى إن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية .





وأضاف أنه ورئيس موزمبيق فليبى جاسينتو نيوسى أكدا عزمهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية عن طريق تعزيز التجارة والاستثمارات وتبادل الخبرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية .





وقال السيسى "نسعى لأن يكون نجاح زيارة الرئيس الموزمبيقى إلى مصر خطوة هامة لتحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى، منوها بأنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك لتعزيز العلاقات" .





وأوضح أن مصر وموزمبيق اتفقتا على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرا إلى أن البلدين أكدتا حرصهما على دعم العلاقات بين دول القارة الأفريقية من خلال التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى دخلت حيز التنفيذ، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية أفريقية لمناطق النزاعات بالقارة الأفريقية من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وعضوية موزمبيق فى تجمع تنمية الجنوب الأفريقى /سادك/.





وكان الرئسيان قد عقدا مباحثات تطرقت الي عدة قضايا واتفق الجانبان على تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين وعلى رأسها اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في موزمبيق، لاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية من خلال الخبرات المتوفرة للشركات المصرية في هذا المجال، فضلاً عن تطوير التعاون في قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي والصحة والاتصالات والنقل والمواصلات.

كما تناولت المباحثات آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وعلى المستوى القاري حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها في أجندة 2063، وكذلك التركيز على تنفيذ المشروعات القارية التي تمثل أولوية للدول الأفريقية، فضلاً عن تعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتكثيف الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

كما وجه الرئيس "نيوسي" الدعوة للسيد الرئيس لزيارة موزمبيق في موعد يتحدد عبر القنوات الدبلوماسية، وعقب انتهاء المباحثات عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التشاور السياسي، وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول، والتعاون الزراعي والأمن الغذائي.











