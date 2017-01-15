شيخ الأزهر يفتتح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى باب الشعرية الجامعي

افتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, اليوم الخميس, قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سيد جلال الجامعي بمنطقة باب الشعرية.



وقال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف لن يدخر أي جهد من شأنه تخفيف آلام المصريين ومشاركته هموم الفقراء وأصحاب الحاجات, مؤكدا التزام كافة مستشفيات جامعة الأزهر بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين.

وأشاد الإمام الأكبر بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الطب في مستشفيات جامعة الأزهر الشريف, مطالبا بضرورة الحفاظ على هذا المستوى المتميز داخل كافة أقسام المستشفى المختلفة; بما يضمن توفير خدمة طبية مناسبة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

كما تفقد الإمام الأكبر, خلال الزيارة, غرف العمليات والعناية المركزة وغرف رعاية المرضى, وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة, موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لجميع المواطنين المترددين على المستشفى.

تأتي الزيارة في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر; باعتباره القطاع الذي يقوم بالدور الأكبر في خدمة المجتمع.



