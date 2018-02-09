"إسكان النواب" تشيد بإصدار كتيب حول إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

وصف رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب النائب علاء والي, مبادرة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إصدار كتيب خاص بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء, بأنها خطوة إيجابية ممتازة لتوعية المواطنين بجميع الإجراءات الخاصة بالتصالح والرد على أي استفسارات.

وقال والي، في بيان اليوم السبت، إن كتيب وزارة الإسكان سوف يتاح لجميع المواطنين على الموقع الرسمي للوزارة, مع توزيعه على جميع لجان التصالح في المحافظات, بهدف تصحيح الأوضاع المخالفة وتقنينها واستفادة المواطنين من مزايا قانون التصالح وإنهاء أي نزاع قضائي قائم في هذا الشأن.

وأضاف أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من القوانين الهامة التي تحمل إيجابيات كثيرة تصب في صالح ملايين المواطنين, الأمر الذي يحتاج إلى تسليط الضوء عليه إعلاميا, بهدف توعية المواطنين وإرشادهم لتقديم طلبات تصالح وتوفيق أوضاعهم, وبالتالي فإن وزارة الإسكان راعت ذلك فيما يتعلق بإصدار كتيب في هذا الشأن حفاظا على مصلحة المواطنين.



