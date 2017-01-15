"الاعلى للجامعات" يقر الخريطة الزمنية للعام الجامعى المقبل

عقد المجلس الأعلى للجامعات صباح اليوم/ السبت اجتماعه الشهرى برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020، وذلك على النحو التالى: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول فى 21 من سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

وأوضح الوزير أنه استعرض أمام مجلس الوزراء فى جلسة يوم الأربعاء الماضى 19 يونيو 2019 تنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر والمشروعات القومية المختلفة التى يشهدها التعليم العالى والبحث العلمى، ومنظومة التشريعات التى تم استحداثها خلال الفترة الماضية، والتى أسهمت فى تحديث العمل بالجامعات والمراكز البحثية.

ووجه الدكتور عبد الغفار بالاستعداد الكامل لمكتب التنسيق على كافة المستويات، مشدداً على أهمية استعداد المكاتب والمعامل بالجامعات التى تساعد الطلاب الراغبين فى التنسيق بما يساعدهم على التنسيق وتسجيل رغباتهم من داخل الجامعات. كما وجه الوزير بوجود متخصصين لمساعدة الطلاب متحدى الإعاقة الراغبين فى التنسيق من خلال معامل الجامعات، وأماكن تخصص لهم بمكتب التنسيق.

وعرض د. ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ تقريراً حول معايير وآليات إجراء مسابقة أفضل جامعة في التحول الرقمي للعام الجامعي 2019/2020، وشملت هذه المعايير البنية التكنولوجية بالجامعات، وأنظمة الحماية الإلكترونية، والنظم الإلكترونية المعمول بها، وفعالية العملية التعليمية، وخدمتها لأغراض البحث العلمي بالجامعات، ودور هذه الآليات في تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال الفترة القادمة.



وقد قدم الوزير التهنئة للسيد رئيس الجمهورية والشعب المصرى للنجاح الباهر لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والذى يضاهى تنظيم البطولات العالمية، وأثبت قدرة مصر والمصريين على تحقيق النجاح خلال فترة وجيزة، بما يؤكد قدرة مصر وريادتها وتقدمها، وعودة الجماهير إلى الملاعب وتطوير البنية التحتية الرياضية بمستويات عالمية.



وقدم الوزير التهنئة أيضًا على إنشاء جامعة الأقصر بعد أن كانت فرعاً لجامعة جنوب الوادى، وبذلك تكون الجامعات الحكومية قد شهدت إضافة ثلاث جامعات جديدة خلال العام الجامعى الحالى وهى جامعات (مطروح ـ الوادى الجديد ـ الأقصر)، بما يتماشى مع خطة الوزارة لإتاحة فرص التعليم العالى بكافة محافظات الجمهورية. كما أكد الوزير على التوجه بقيام الجامعات الحكومية بإنشاء جامعات أهلية خلال الفترة القادمة..







