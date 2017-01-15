"تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون لتعديل قانون المحاماه

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب بهاء ابو شقة على مشروع قانون مقدم من النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 للسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاماه وذلك من حيث المبدأ.

واضطرت اللجنة إلى اللجوء إلى التصويت نداءا بالاسم على قرارها بعد حالة الاختلاف بين أعضاءها حول أهمية الانتهاء من إدخال تعديلات محدودة على قانون المحاماه القائم خلال دور الانعقاد الحالى أو ادخال تعديلات كاملة على القانون كاملا خلال دور الانعقاد المقبل.

وقال وكيل اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف إن نتيجة التصويت نداءا بالاسم أسفرت عن موافقة 22 نائبا على مشروع القانون، وامتناع 3 نواب ، ورفض 12 نائبا.

وأكد النائب بهاء ابو شقة أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من الغد فى مناقشة نصوص مشروع القانون.

ويشار إلى أن اللجنة قد أحيل إليها 3 مشروعات قوانين بتعديل قانون المحاماه وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب محمد مدينة وقامت بدورها بإعداد تقرير عنهم، وقامت بدورها بإعداد تقرير قدم خلال اجتماع اللجنة.



