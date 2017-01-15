نشرة المساء من اخبار مصر

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السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الاساسية للبترول والغاز الصحة: بحث اعتماد شهادات الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية فحص 76 ألفا و716 وافدا من غير المصريين بـ"100 مليون صحة" مصر والهند تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك السيسي يؤكد اهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي فى توليد الكهرباء إنشاء 12 دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإداري بالمحافظات "معلومات الوزراء" يكرم المدارس المتميزة في تنفيذ خطط الطوارئ تأجيل محاكمة 14 متهما فى قضية حادث محطة مصر لـ 15أكتوبر استرداد 650 ألف جنيه قيمة كفالة بنكية لـ 40 عاملا مصريا في لبنان الأرصاد : خريف 2019 يبدأ فلكيا على مصر 23 سبتمبر الجاري عودة 385 مصريا من ليبيا وعبور 252 شاحنة عبر منفذ السلوم "التضامن": تكليف خريجي الجامعات 2019 بأداء الخدمة العامة التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة فيديو..وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد ويقلدهم وسام الجمهورية أحمد عادل:"مصر للطيران" أول شركة بالشرق الأوسط تشغل طائرات من طرازA220 الأرصاد: طقس الاثنين مائل للحرارة.. والقاهرة 34 بالفيديو..مصر للطيران تحتفل بتسلم أولى طائراتها من طراز"220 - 300" التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية اليوم كثافات مرورية بالطريق الدائرى وكوبرى أكتوبر الاثنين...التعليم تعلن آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية انتهاء الدوريات الأمريكية التركية المشتركة الأولى في شمال سوريا جريفيث: ممتن لجهود السعودية في جنوب اليمن رئيس الوزراء اليوناني يدعو تركيا للامتناع عن تهديد أوروبا الكرملين : تسوية القضايا الروسية اليابانية العالقة لم تتحقق بعد أومتيتي يغادر معسكر المنتخب الفرنسي للاصابة ويعود لصفوف برشلونة الأهلي يتصدر قائمة أكثر الأندية حصدا للبطولات في التاريخ امريكا تفوز على كوريا 3-0 بمونديال ناشئات الطائرة وتتأهل لدور ال16
السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الاساسية للبترول والغاز
الصحة: بحث اعتماد شهادات الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية
فحص 76 ألفا و716 وافدا من غير المصريين بـ"100 مليون صحة"
مصر والهند تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
السيسي يؤكد اهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي فى توليد الكهرباء
إنشاء 12 دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإداري بالمحافظات
"معلومات الوزراء" يكرم المدارس المتميزة في تنفيذ خطط الطوارئ
تأجيل محاكمة 14 متهما فى قضية حادث محطة مصر لـ 15أكتوبر
استرداد 650 ألف جنيه قيمة كفالة بنكية لـ 40 عاملا مصريا في لبنان
الأرصاد : خريف 2019 يبدأ فلكيا على مصر 23 سبتمبر الجاري
عودة 385 مصريا من ليبيا وعبور 252 شاحنة عبر منفذ السلوم
"التضامن": تكليف خريجي الجامعات 2019 بأداء الخدمة العامة
التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة
فيديو..وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد ويقلدهم وسام الجمهورية
أحمد عادل:"مصر للطيران" أول شركة بالشرق الأوسط تشغل طائرات من طرازA220
الأرصاد: طقس الاثنين مائل للحرارة.. والقاهرة 34
بالفيديو..مصر للطيران تحتفل بتسلم أولى طائراتها من طراز"220 - 300"
التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية اليوم
كثافات مرورية بالطريق الدائرى وكوبرى أكتوبر
الاثنين...التعليم تعلن آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد
وزراء الحكومة السودانية يؤدون اليمين الدستورية
انتهاء الدوريات الأمريكية التركية المشتركة الأولى في شمال سوريا
جريفيث: ممتن لجهود السعودية في جنوب اليمن
رئيس الوزراء اليوناني يدعو تركيا للامتناع عن تهديد أوروبا
الكرملين : تسوية القضايا الروسية اليابانية العالقة لم تتحقق بعد
أومتيتي يغادر معسكر المنتخب الفرنسي للاصابة ويعود لصفوف برشلونة
الأهلي يتصدر قائمة أكثر الأندية حصدا للبطولات في التاريخ
امريكا تفوز على كوريا 3-0 بمونديال ناشئات الطائرة وتتأهل لدور ال16
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