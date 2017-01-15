"لجنة متضرري النوبة" تعلن اسماء المستحقين وتفتح باب التظلمات 6 أيام

أكدت " اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة" أن محافظة أسوان علقت أسماء مستحقي التعويضات ممن لم يسبق تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها والتعويضات المخصصة لكل منهم في ذات اماكن لجان تقديم الرغبات .



وأعلنت اللجنة، فى بيان صادر عن رئيسها المستشار عمر مروان، عن تشكيل لجان تلقي التظلمات في محافظة أسوان لمدة ٦ أيام تبدأ من , اليوم السبت، وحتى الخميس الموافق 12/9/2019، وتشكيل لجنة أخرى لدراسة التظلمات المقدمة من ذوى الشأن والفصل فيها في موعد غايته 15/9/2019.

وشدد البيان على أن ما اُتخذ ويُتخذ من إجراءات في ملف النوبة إنما يؤكد على الجدية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض من لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي للتأكد من سير العمل في هذا الملف على النحو المأمول تمهيدا للاحتفال بتسليم مستندات الملكية لمستحقي التعويض من أهالي النوبة.

وفى هذا السياق، أوضح البيان أن اللجنة لفرعية المعنية بفحص وتحديد رغبات المتضررين الانتهاء من تخصيص التعويضات لكل المتضررين الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة في التعويض والبالغ عددهم 6350 مستحق للتعويض.

وأشارت إلى أنها بالنسبةللمتضررين من إقامة السد العالي 1740 طلبوا تعويضهم نقدًا، و205 طلبوا تعويضهم بتمليكهم وحدات سكنية، 2126 طلبوا تعويضهم بتمليكهم أراضي قابلة للزراعة، و 83 طلبوا الإفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

وبالنسبة للمتضررين من إنشاء وتعلية خزان أسوان، أوضح البيان أن 2009 طلب تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، 187 طلبوا تقرير حق انتفاع لهم عليها، لافتا إلى استبعاد 63 من مقدمي الرغبات السابقة، وذلك بعدما تبين سبق تعويضهم عينًا ونقدًا عن الأضرار التي لحقت بهم من إقامة السد العالي وبناء وتعلية خزان أسوان.

وشدد البيان على أنه تمت تلبية جميع رغبات المتضررين من أهالي النوبة؛ سواء من حيث نوع التعويض نقدًا كان أم عينًا، أو من حيث مكان الأراضي القابلة للزراعية أو الوحدات السكنية المخصصة للتعويض العيني، أو تمليك الأراضي التي أقيمت عليها مساكن من متضرري خزان أسوان أو تقرير حق الانتفاع بها على حسب الأحوال.

وأوضح أن بعضا من مستحقي التعويض لم يستكملوا إعلامات الوراثة والتوكيلات اللازمة، وقد تم التوجيه بتخصيص التعويض لهم وفقًا لرغباتهم في إطار الضوابط المقررة في هذا الشأن، على أن يدون أمام اسمهم عبارة "معلق لحين استكمال المستندات"، ليتم تسليمهم مستندات الملكية الخاصة بهم فور تقديم المستندات المطلوبة لمحافظة أسوان.