بوجدانوف: الاتصالات جارية مع مصر استعدادا لزيارة بوتين العام المقبل

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة لمصر خلال العام المقبل.



وقال بوجدانوف - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - :"إننا على اتصال مع أصدقائنا المصريين فيما يتعلق بتحضيرات زيارة الرئيس الروسي إلى مصر، إذ اتفقت كل من القاهرة وموسكو بالفعل على عقد قمتين سنويا، واحدة في روسيا والأخرى في مصر".. مؤكدا أن الزيارة ستحقق تطورات مهمة في علاقات الشراكة الاسترتيجية بين البلدين.



وأشار إلى أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد لكن المشاوارات ستجرى مع الجانب المصري من أجل تحديد الموعد والمكان المناسب لكلا الجانبين.



