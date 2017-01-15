"النقل" و"التعليم العالي" تبحثان إنشاء معهد تكنولوجيا السكك الحديدية

عقدت وزارتا النقل والتعليم العالى والبحث العلمى اجتماعا بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية والممثلين بوزارة التعليم العالي وذلك لمتابعة آخر المستجدات والاجراءات الخاصة بإنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية .







حيث استعرض الجانبان الخطوات التي يتم تنفيذها لإنشاء المعهد ونتائج عمل اللجان المشكلة من الوزارتين وكل مايتعلق بالخطط التعليمية والتدريبة والتنظيمية وقواعد القبول والالتحاق بهذا المعهد وذلك بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال خاصة وأنه سيتم إيفاد عدد من الطلاب الذين سيتم قبولهم للخارج للتدريب على المعدات والجرارات والإشارات المتقدمة التي يتم التعاقد عليها مما يعود إيجابياً على رفع مستويات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية بمصر.





وجدير بالذكر أن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي وسيتم طرحه بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقرارات الوزارية الخاصة بإنشائه في مكاتب التنسيق لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية المتوسطة



