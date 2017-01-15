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تحويلات مرورية لاغلاق كوبرى السيدة عائشة جزئيا

تحويلات مرورية لاغلاق كوبرى السيدة عائشة جزئيا

تحويلات مرورية لاغلاق كوبرى السيدة عائشة جزئيا

تاريخ النشر

قامت الادارة العامة لمرور القاهرة بإجراء بتحويلات مرورية بعد اغلاق كوبرى السيدة عائشة جزئيا القادم من القلعة فى إتجاه منطقة مجرى العيون والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى ووضع طبقة "الإبوكسى.

وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية على بدء تنفيذ الأعمال يومياً من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً ( فترة الغلق اليومى للكوبرى ) لمدة ثلاثين يوماً مع غلق نصف الإتجاه الأيسر للكوبرى للقادم من القلعة تجاه مجرى العيون إعتباراً من الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة وحتى الساعة 6 مساء يوم السبت من كل أسبوع .


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