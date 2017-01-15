بالصور.. تواصل المرحلة التاسعة لمبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية

تواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية بجميع محافظات مصر والتي بدأت إعتباراً من 27 أغسطس الجاري بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى - أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة - معارض - شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.







وأضاف بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت ان المبادرة معلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، واستعرض البيان المبادرة في محافظات أسوان وأسيوط والبحرالأحمر والدقهلية والقليوبية والوادى الجديد وبنى سويف وبورسعيد وجنوب سيناء والبحيرة والسويس والإسكندرية والشرقية والغربية والفيوم والمنيا وقنا ومطروح





وأوضح البيان ان المبادرة لاقت إقبالاً وإستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .











