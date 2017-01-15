اليوم.. القباج ومكرم وسعفان بالبحيرة ضمن مبادرة مراكب النجاة

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في مستهل الزيارة بالتعاون مع محافظة البحيرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ‏‎التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والتي تنفذها وزارة الهجرة.



من جانبها، أعرب الوزراء عن بالغ شكرهم للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لما بذله من جهد كبير في التعاون على الإعداد والتنظيم لهذه الزيارة التي تشمل عددًا من الفعاليات الهامة، ضمن خطة عمل المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة".

ويتضمن جدول فعاليات الزيارة عقد لقاء جماهيري مع سيدات عدد من القرى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وعرض لشباب المحافظة بفرص البدء في مشروعات خاصة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، فضلًا عن بعض الأنشطة الطلابية بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات، ويستهدف طلبة المدارس، كما سيتم تفقد مركز التدريب المهني بحوش عيسى والذي يتضمن 6 ورش وعمل للغات.

