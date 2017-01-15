طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين), صباح اليوم الثلاثاء, امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي, في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى), بإجمالي عدد 192 طالبا وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.





وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات الطلاب المكفوفين سارت بشكل جيد ومنضبط, ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.





وقامت غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات, كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.





ومن جهة أخرى, يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية غدا الاربعاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى, بإجمالي عدد 620 ألفا و782 طالبا وطالبة, مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفا و383 طالبا وطالبة, واللغة الفرنسية 2380 طالبا وطالبة, واللغة الألمانية 19 طالبا وطالبة.



