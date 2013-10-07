مفتي الجمهورية يشيد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان

أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بعمق العلاقات المصرية - العمانية على مدى التاريخ، حيث تحتل سلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعبا، مكانة خاصة فى قلوب ونفوس المصريين ما يؤدي إلى تلاقي الأفكار والمواقف بين الدولتين الشقيقتين تجاه قضايا المنطقة والتحديات التى تواجه العالم العربي والإسلامي.

جاء ذلك خلال تهنئة مفتى الجمهورية، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والشعب العماني الشقيق بمناسبة احتفالاتهم بالعيد الوطني الـ 49 لبلادهم، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

وأعرب مفتي الجمهورية، فى بيان اليوم، عن أمله للسلطنة قيادة وحكومة وشعبا أن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار والأمان وأن يديم روح المحبة والتآلف بين أبناء شعبها الشقيق، وأن تنعم أمتنا العربية والإسلامية بالأمن والأمان فى كل ربوعها.



