مفتي الجمهورية يدين اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة" تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي, اليوم /الأحد/, وأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية بداخله, حيث دعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى على مدار اليوم وغدا.







وحذر مفتي الجمهورية - في بيانه أصدره اليوم - من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها وطمس هويتها الحقيقية, داعيا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها.





كما دعا العالم الإسلامي والعربي بكافة منظماته وهيئاته إلى التحرك الدولي, وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة, وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو), إلى وقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التى تمثل تهديدا خطيرا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.





وأكد مفتي الجمهورية أن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة, التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلى وخاصة ما تسمى بـ"سلطة الآثار الإسرائيلية", تمثل تهديدا خطيرا للمسجد الأقصى في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد القدس.





جدير بالذكر أن مئات المستوطنين كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة" صباح, اليوم /الأحد/, بمناسبة ما يسمى بـ"عيد نزول التوراة (شفوعوت)", حيث اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين المسجد وأدوا صلوات تلمودية بداخله.















