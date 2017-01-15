المحرصاوي يتابع سير الامتحانات بكليتي العلوم والتجارة بنات الأزهر

تفقد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، سير لجان الامتحانات وأعمال الكنترولات بكليتي العلوم والتجارة بفرع البنات القاهرة بحضور الدكتوره أمال صلاح عميدة كلية العلوم بنات ، والدكتوره الهام عبد الرازق عميدة كلية التجارة بنات الأزهر بالقاهرة.







حيث اطمئن فضيلته على انتظام وانضباط لجان الامتحانات، وكذلك توفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء لبناته الطالبات، وعدم وجود شكاوى.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الكليات بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات، منبها على ضرورة مراعاة مناسبة إجابة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد.





كما تفقد رئيس الجامعة منافذ ووسائل التهوية وتوزيع الإضاءة، وتواجد الأطباء والمستلزمات في اللجان الطبية التي تتابع الطالبات داخل لجان الامتحانات خلال أدائهن لامتحانات النصف الثاني من العام الجامعي.





وأكد فضيلته حرصه الدائم على توفير مناخ ملائم لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وتوفير الأجواء المناسبة للنجاح والتفوق، وعلى جميع كليات الجامعة الالتزام بذلك.



