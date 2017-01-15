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غدا..تلقي طلبات الالتحاق برياض الأطفال والأول الابتدائي بمدارس الازهر

غدا..تلقي طلبات الالتحاق برياض الأطفال والأول الابتدائي بمدارس الازهر

غدا..تلقي طلبات الالتحاق برياض الأطفال والأول الابتدائي بمدارس الازهر

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أعلن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ نشأت الصاوي ,  أن المعاهد الأزهرية بأنواعها "العادية, النموذجية, الخاصة" بالمحافظة سوف تستقبل غدا طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. 

وأضاف " الصاوي " في تصريح له أن عملية تقديم الطلبات والرد عليها مستمرة حتى 15 أغسطس المقبل أي لمدة شهرين, تمهيدا لبدء الدراسة في شهر سبتمبر. وأوضح إنه جرى تحديد موعد البدء في أعمال الطعون الخاصة بإعادة التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية بداية من غد السبت. وقال إنه تسلم نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الماضي وتم اعتمادها ونشرها , وعليه تقرر فتح الطعون غدا , على أن يستمر استقبال طلبات الطعون لمدة 15 يوما.


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