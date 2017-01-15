نشرة المساء من أخبار مصر

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السيسي وشينزو يتفقدان الجناح المصرى بمعرض "جيترو"
الرئيس يشهد توقيع مذكرة التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني
"التأمينات الاجتماعية" تنفي إضافة العلاوات الخاصة للأجر المتغير للمعاش
القوات المسلحة تنفى امتلاك سلسلة من الصيدليات
البورصة تربح 9.8 مليار جنيه.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها
البنك المركزي: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين
وزير الداخلية اليمني يعلن سيطرة قوات الشرعية على عدن
الجيش الجزائري: تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع شمالي البلاد
منتخب مصر لليد يكتسح الجزائر ويتأهل لنهائي الألعاب الافريقية
ضبط أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بمصنع في الإسكندرية
البحث العلمي تنظم الحلقة النهائية من برنامج المسابقات "القاهرة تبتكر"
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