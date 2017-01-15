بالصور .. رئيس الوزراء يتفقد مشروع "شارع مصر" بالمنيا

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشروع "شارع مصر"، أحد المشروعات الصغيرة التي نفذتها محافظة المنيا لشباب الخريجين ويشمل أنشطة تجارية عديدة، حيث يوفر متنزها للمواطنين، وفرص عمل للشباب .. ووجه بالاهتمام بأعمال النظافة والصيانة للمشروع لضمان استمراريته ونجاحه.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء، اليوم السبت، لمشروع "شارع مصر" خلال زيارته لمحافظة المنيا، التي يرافقه خلالها وزراء الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتنمية المحلية محمود شعراوي، والتجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، والنقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، ومحافظ المنيا قاسم حسين، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

ومن جانبه، أشار محافظ المنيا إلى أنه تم اختيار مشروع "شارع مصر" في أحد الأماكن المتميزة على كورنيش النيل بالمحافظة، وذلك بهدف دعم شباب الخريجين وتسخير الإمكانيات اللازمة، كي يتسنى لهم إقامة مشروعات صغيرة برؤية حضارية جديدة، تتم بشكل منظم وفق إطار قانوني يسمح بتوفير فرص عمل عديدة أمام شباب المحافظة.

وأوضح أن المشروع مجهز لاستقبال مشروعات تجارية، لافتا إلى أنه مخصص للمشاة فقط بغرض التسوق والتنزه للأسر المصرية، والسياحة الوافدة، حيث يحتوي على أنشطة تجارية مختلفة، تشمل ملابس وإكسسوارات، بجانب المأكولات السريعة.

من جانبه أوضح الدكتور محسن أحمد، مصمم المشروع، أن هذا المشروع تم تنفيذه على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، حيث تم إنشاء 38 محلاً تجارياً بمسطح 3× 4 م، بالإضافة إلى 33 عربة مأكولات للوجبات السريعة، منها 9 عربات كبيرة، و 12 عربة صغيرة و12 عربة أخرى متوسطة، مشيراً إلى أنه تم تسليم 18 محلاً مؤخراً، وجار التجهيز حالياً لتسليم 20 محلاً أخرى للشباب، ممن انطبقت عليهم شروط ومعايير التقديم وذلك في غضون 10 أيام.







