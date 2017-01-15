مصر للطيران تستضيف القمة الإقليمية لشئون الصناعة

تستضيف الشركة الوطنية مصر للطيران القمة الإقليمية لشئون الصناعة والتي تنظمها إدارة أمن النقل الأمريكي TSA ، والتي تقام للمرة الأولى في مصر والثالثة في الشرق الأوسط وأفريقيا على مدار اليوم وغدا، وذلك تحت رعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.







شارك في افتتاح القمة الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري نائباً عن السيد الوزير، والطيار احمد عادل رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران وكبار القيادات وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المعنية في أجهزة الدولة ووفود من السفارة الأمريكية بمصر، وإدارة أمن النقل الامريكي TSA ، وإدارة حماية الحدود والهجرة الأمريكية CBP ، ووفود السفارات الإنجليزية والألمانية في مصر، و منظمات و اتحادات الطيران الدولية مثل الأياتا والايكاو والأكو.







وقد صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح أن الشركة الوطنية لها من الريادة في المنطقة ومن الالتزام بالمعايير الدولية في مجال امن الطيرانAVSEC ما يجعلها تشرُف باستضافة القمة في دورتها الحالية، مؤكداً أن مصر للطيران ممثلة في قطاع الأمن بالشركة القابضة تنجح فى اجتياز جميع التفتيشات و المراجعات المحلية و الدولية بنجاح دون أي ملاحظات في الاجراءات الأمنية المطبقة علي رحلات مصر للطيران بمطار القاهرة و المطارات الداخلية ، وعلى قمة تلك التفتيشات تأتي تفتيشات إدارة أمن النقل الأمريكي "TSA" التي تنظم القمة، والتي تتم من مرتين لثلاثة على مدار العام على الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدء من إجراءات السفر وحتى وصول الرحلة إلى وجهتها. ومنذ بداية إجراء التفتيشات اجتازت مصر للطيران ما يزيد عن ٣٥ تفتيشا حتى الآن من إدارة أمن النقل الأمريكي منذ عام ٢٠٠١ .





كانت الإدارة العامة للجودة و التنميط القياسي و المنظمات الدولية بقطاع الأمن بمصر للطيران قد كثفت جهودها لاستضافة القمة في مصر هذا العام منذ انعقادها العام الماضي في أديس أبابا ابريل ٢٠١٨.حيث تستضيف هذا العام أكثر ٤٠ خبير أمني لشركات الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ، بهدف مناقشة تأمين الرحلات ووضع إجراءات موحدة على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. كما ستتناول الجلسات العديد من الموضوعات الحيوية والهامة في مجال الأمن ومنها الهجمات الإليكترونية وكيفية تفاديها، وتأمين البيانات و المعلومات، وحماية الأصول والممتلكات، هذا بخلاف تبادل الثقافات الأمنية بين الدول المشاركة بالقمة.





يذكر أن مصر للطيران تعد أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا تطبق نظام الاستبيان "Passenger Security Interview -Profiling" منذ اغسطس ٢٠١٧ ، طبقا للمتطلبات الواردة من TSA و التي تطبق علي جميع الرحلات المتجهة إلي الولايات المتحدة الأمريكية ، وبذلك أصبحت الشركة مركزا لتدريب الشركات الأخرى على تطبيق هذا النظام.































