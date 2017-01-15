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رئيس الوزراء يصل برلين للمشاركة في المنتدى الإقتصادى العربي الألماني

رئيس الوزراء يصل برلين للمشاركة في المنتدى الإقتصادى العربي الألماني

رئيس الوزراء يصل برلين للمشاركة في المنتدى الإقتصادى العربي الألماني

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارته الحالية لدولة ألمانيا الاتحادية، والتي استهلها بزيارة مدينة شتوتجارت، وذلك للمشاركة فى المنتدى الإقتصادي العربي الألمانى الذى ستبدأ فعالياته غدا، وذلك في إطار زيارته لألمانيا والتي بدأها أمس الأحد بزيارته لمدينة شتوتجارت الألمانية.

وتأتي أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر؛ لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.


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