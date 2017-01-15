وفد مصر للطيران يتوجه لإمريكا لاستلام الطائرة البوينج الثالثة

يتوجه وفد من شركة مصر للطيران غدا /الاثنين/ إلى مدينة سياتل الأمريكية, حيث توجد مصانع شركة (بوينج) لصناعة الطائرات, لاستلام الطائرة الثالثة ضمن صفقة الطائرات الست من طراز (بوينج آ787-9) المعروفة باسم "ديمرلاينزر".







وصرحت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران, اليوم /الأحد/, بأن الوفد سيضم عددا من المهندسين والفنيين العاملين بالشركة للكشف على الطائرة وعمل الاختبارات اللازمة لها قبل اعتمادها رسميا ضمن أسطول الشركة.





ومن المقرر أن تقوم الشركة بالدفع بالطرازات الجديدة للطائرات على خطوط واشنطن, والتي تم افتتاحها في يونيو الجاري, ورحلات تورنتو بكندا وفرانكفورت بألمانيا, وشنغهاي بالصين وطوكيو, ورحلات نيويورك وبانكوك, حيث أنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف.. فيما يتسع طراز (بوينج آ787-9) إلى 309 مقاعد, وينقسم إلى 30 مقعدا لدرجة رجال الأعمال.



