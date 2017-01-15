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الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تاريخ النشر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل لبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا :

               العظمى               الصغرى
القاهرة         27                     17

الإسكند        27                     18

مطروح       25                    15


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