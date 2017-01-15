فيديو.. مستشفى المطرية التعليمي تضع أول أساس لتطوير المنظومة الصحية

افتتح د. محمد صلاح زعتر رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية مجمع التدريب الطبي المستمر بمستشفى المطرية التعليمي، ليمثل نقلة نوعية في المنظومة الطبية في مصر.



وقال د. محمد صلاح أن مهمة الهيئة تدريب وتعليم الاطباء على احدث التقنيات التشخيصية والعلاجية بجانب تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.





وأوضح أن مستشفى المطرية التعليم هي إحدى وحدات الهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية انشأت في ستمبر 1976 وهي تقدم خدمة من الخدمات الصحية الآمنة بجودة عالية مع الاستخدام الأمثل والإقصى للموارد المتاحة.







وأضاف ان مستشفى المطرية التعليمي تعتبر اكبر مستشفى ضمن الهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية وتخدم منطقة شرق القاهرة 8 مليون نسمه ومحافظة القليوبية والشرقيه وهي تقع على مساحة 10 أفدنة و تضم 4 أبنية رئيسية..







وأوضح أن أهم المشروعات مشروع تطوير منطقة الخدمات و إنشاء مبنى التعليم الطبي المستمر وسكن الأطباء ‏ومبنى المخازن.. وذكر أن مبنى التعليم الطبي المستمر يتكون من أربع طوابق مجهز بما يخدم أهداف التعليم والتدريب الطبي المستمر.





د محمد شوقي رئيس قطاع غرب القاهرة ووكيل وزارة الصحة بالقاهرة اكد ان البدء في تطوير القوة البشرية الصحية هو الطريق الامثل لانجاح المنظومة الصحية







وأضاف ان هذا التطوير سيعود بالنفع على الطبيب وبالتالي على المريض .







د. محمد صفي الدين مدير عام مستشفى المطرية التعليمي أوضح انه يتم افتتاح مركز التعليم الطبي لمستمر ومبنى الصيدلية وسكن الاطباء .





واوضح ان مبنى التعليم الطبي يهدف الى تنشيط وتدعيم منظومة البحث العلمي وهي رسالة هيئة المستشفيات التعليمية ويحوي قاعة محاضرات ومؤتمرات سعة 350 مقعد مجهزة باحدث الانظمة التعليمية.







كما تضم 5 قاعات تعليمية سعة من 25 الى 75 كرسي مجهزة وخدمات 3 معامل الأبحاث هي مركز الجراحة المكروسكوبية - مركز مناظير الجهاز الهضمي - ومركز بنك الجلد.







د. السعيد شعبان رخا رئيس وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى المطرية التعليمي اكد ان وحدة التعليم المستمر تضم وحدة تدريب الجراحات الميكروسكوبية للجهاز الهضمي والقولون وهي من الوحدات القليلة في الجمهورية.







واوضح ان رئيس الهيئة د. محمد صلاح هو صاحب فكرة انشائها وتهدف الى تعليم وتدريب الاطباء على احدث تقنيات الجراحات باستخدام المناظير الميكروسكوبية في المعدة والقولون







‏د. وائل الدرندلي نائب مدير مستشفى المطرية التعليمي أضاف ان التطوير الجديد يشمل انشاء 2 مكتبة إلكترونية مجهزة باحدث اجهزة كمبيوتر سعة 60 مقعد وقاعة امتحانات مجهزة باحدث اجهزة الكمبيوتر سعة 65 مقعد ومكتبة طبية علمية.





وأضاف ان المبنى مجهز بأحدث انظمة الإطفاء وشبكات الإطفاء الذاتي وإنذار الحريق وكاميرات المراقبة و 2 مصعد







‏وأوضح أن المستشفى مهتم بالمبادرات الصحية الرئاسية فالمستشفى تحتوي على 692 سريرا و‏تضم المستشفى 24 قسم داخليا تغطي جميع التخصصات







تحوي المستشفى 12 غرفة عملية كبرى 4 غرف عمليات بقطاع الاستقبال والطوارئ 2 غرف عمليات نساء والتوليد 4 غرف عمليات قسم الرمد







‏عدد 10 رعايات في جميع التخصصات سعة 50 سرير رعاية مركزة و24 سرير رعاية متوسطة







الطوارئ يضم مختلف التخصصات ويعمل على مدار 24 ساعة وتوجد به غرف عمليات للحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج الى تدخل سريع







كما يوجد به معمل وصيدلية خاصة بالطوارئ لتقديم خدمة المرضى على مدار 24 ساعة ورعاية مركزة الخاصة بالطوارئ والاستقبال



يتردد 13,000 مريض شهريا على قطاع الطوارئ والاستقبال



