المؤبد لبديع و10آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية "اقتحام السجون"

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, بالمؤبد لمحمد بديع و10 آخرين في إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

كما قضت المحكمة ، خلال جلستها اليوم السبت، بالمشدد 15 سنة لـ8 متهمين بالقضية, وبراءة 9 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي العياط بوفاته.

يذكر أن محكمة النقض قد ألغت في نوفمبر 2016 , الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية, وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي, سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي, ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد, ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل, والقيادي الإخواني عصام العريان, كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.



