السيسى و آبى يفتتحان غدا جلسة حوار الاعمال بين القطاعين العام والخاص

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبى صباح غد الخميس بتوقيت اليابان جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية /التيكاد /7 الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية ويستمر حتى الثلاثين من أغسطس الجاري. وستركز المناقشات داخل الجلسة التي يحضرها أيضا عدد كبير من المسئولين ورؤساء المؤسسات العامة والخاصة بإفريقيا واليابان على عدد من القضايا من بينها مطالب القطاع الخاص الياباني وجهوده في الاستثمارات بالقارة الأفريقية والتعريف بأنشطة مجلس الأعمال الياباني بشان أفريقيا وسبل تعزيز قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بافريقيا.



كما يناقش المشاركون بتلك الجلسة أيضا مطالب وتوقعات القطاع الخاص الأفريقي , وجهود الحكومة اليابانية لدعم استثمارات القطاع الخاص اليابانى بافريقيا , وجهود الدول الأفريقية وتوقعاتها تجاه المساهمات اليابان .

كان رئيس وزراء اليابان شينزو آبى قد تعهد - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة اليوم - بتعزيز الاستثمارات اليابانية الخاصة بالقارة الأفريقية مشيرا إلى أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لمساعدة الشركات اليابانية على ضخ استثمارات بالدول الافريقية.



