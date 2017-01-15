مدبولي يؤكد استعداد مصر لتقديم كل أوجه المساندة للسودان

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, اتصالا هاتفيا اليوم / الثلاثاء/ بنظيره السوداني الدكتور عبد الله الحمدوك .





وصرح المستشار نادر سعد, المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء, بأن الدكتورمدبولى, هنأ رئيس وزراء السودان - خلال الاتصال - , على الثقة الكبيرة التي نالها من أطياف الشعب السوداني, واختياره رئيسا للوزراء في هذه المرحلة المهمة والدقيقة التي يمر بها السودان, معربا عن تمنيات مصر بأن تكلل جهوده لتشكيل الحكومة السودانية الجديدة في أقرب وقت ممكن بالنجاح.





وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة.





كما أعرب رئيس الوزراء عن تعازي مصر قيادة وحكومة وشعبا للشعب السوداني "الشقيق " في ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد , مؤكدا أن مصر لن تتوانى عن تقديم أوجه المساعدة الإنسانية الممكنة للتخفيف من معاناة "الأشقاء" السودانيين في المناطق المتضررة .





وأعرب عن تطلعه لاستقبال الدكتور الحمدوك , في مصر, لبحث مجالات التعاون المشترك بين مصر والسودان, والاتفاق على تفعيل التعاون في مجالات جديدة تعود بالنفع على شعبي البلدين. ومن جانبه, أعرب رئيس الوزراء السوداني عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي على هذه اللفتة, مشيدا بعلاقات الأخوة ووشائج الصداقة التي تربط شعبي مصر والسودان , مؤكدا تطلعه للعمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات التي تخدم التنمية والرخاء في كلا البلدين.







