انطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفيرالمستلزمات المدرسية

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم، المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير المستلزمات المدرسية في جميع انحاء الجمهورية بأسعار مخفضة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.





وقد قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتباراً من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية ..





وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى - أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة - معارض - شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت - متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.





هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .



