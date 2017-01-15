سامح شكرى يستقبل وزير خارجية الأردن

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، بقصر التحرير بالقاهرة.







ومن المقرر أن يلتقى شكري مع الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي في وقت لاحق اليوم.





