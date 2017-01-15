اليوم.. انطلاق المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2

تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الإثنين المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيري دفاع وخارجية البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن يعقد الوزير شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقة الخاصة بين البلدين والأهمية التي يوليها الجانبان لمواصلة العمل على دفع وتطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. كما أنه من المُقرر أن تتناول جلسة المباحثات بين الوزيرين التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الحالية بصيغة 2+2 هي الخامسة في سلسلة الاجتماعات التي تجمع الجانبين منذ عام 2013.



