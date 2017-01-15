"العدل" تقرر إنشاء مأمورية شهر تجمع عمراني جديد بالسادس من أكتوبر

أصدرت وزارة العدل، قرارا بإنشاء مأمورية شهر تجمع عمراني جديد بمدينة السادس من أكتوبر تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، ويكون مقرها داخل مقر جهاز مدينة السادس من أكتوبر بمبنى خدمة المواطنين بالمركز التكنولوجي.

وتضمن قرار وزير العدل - المنشور بصحيفة "الوقائع المصرية" اليوم الاثنين - أن مأمورية شهر تجمع عمراني الجديد يختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون ولائحته التنفيذية.

وذكر القرار أن تحال كافة الطلبات الخاضعة للقرار الوزاري رقم 596 لسنة 1983 الصادر بإنشاء مأمورية الشهر العقاري بمدينة السادس من أكتوبر إلى ذات المأمورية.

وجاء قرار وزير العدل، عقب الاطلاع على قانون تنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، وقانون التوثيق ولائحته التنفيذية، وقانون السجل العيني، والقانون المنظم لبعض أحكام الشهر العقاري.





