القوات المسلحة تنظم دورة فى نظم المعلومات لذوى القدرات بالصعيد

قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بإعداد وتأهيل 537 فردا من ذوي القدرات الخاصة من أبناء محافظات الصعيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية ، داخل مركز نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة بأسيوط ، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الإتصالات وتكنولوجياً المعلومات ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، كما تم تمكين عدد من الخريجين للحصول على فرص عمل بالعديد من الشركات ومؤسسات القطاع المدنى فى صعيد مصر .







وأضاف بيان للمتحدث العسكري اليوم السبت انه خلال مراسم الإحتفال ألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، للخريجين مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير سبل الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى فى إطار دورها الداعم لخطط التنمية الشاملة للدولة .





وفى نهاية الإحتفال تم تكريم المشرفين على الدورة وأوائل الخريجين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة لإتاحة الفرصة لتنمية قدراتهم بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع والحصول على فرص عمل مناسبة .





حضر الإحتفال عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظات الصعيد وعدد من المسؤلين بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .