نشرة المساء من اخبار مصر

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السيسي
يوجه ببذل أقصى الجهد لترسيخ الاستقرار الأمني وضبط الأسعار
بالصور..السيسي يبحث سبل التعاون بمجال التعليم مع وفد جامعة بوخارست
اعتماد مجلس حقوق الإنسان تقرير مصر وسط اشادة دولية
مفتي الجمهورية: الإسلام يدعو لنشر التسامح والعيش المشترك بين الجميع
"التموين": تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر المقبل
ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 5 أشخاص
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المتظاهرون اللبنانيون يجوبون البلاد في موكب "بوسطة الثورة"
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وزير الخارجية يشارك في منتدى للأمن والسلام بالإمارات
مفتي الجمهورية: الإسلام يدعو لنشر التسامح والعيش المشترك بين الجميع
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بالصور .. افتتاح معرض "كرافيتي إيجيبت" للصناعات اليدوية
المالية: 28.2% ارتفاعا في الإيرادات السياحية خلال العام المالي الماضي
بلتون فاينانشيال: مصر تتميز باستمرارية تحسن مؤشرات اقتصادها الكلي
استقرار أسعار الذهب...وعيار 21 يسجل 660 جنيها
مصر وسويسرا تتفقان على استراتيجية التعاون الجديدة حتى 2024
الصين: 742 مليار دولار عائدات صناعة البرمجيات خلال 9 أشهر
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استمرار المحادثات في شأن الموازنة الاوروبية للعام المقبل
إضرام النيران بمقر للشرطة في مدينة كرج شمال غرب طهران
ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران إلى 5 أشخاص
الرئيسة البوليفية المؤقتة تحذر موراليس من العودة وتهدد بمحاكمته
مقتل 19 بتفجير سيارة مفخخة في شمال سوريا
النطق بالحكم في قضية البشير في 14 ديسمبر المقبل
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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بغزة
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