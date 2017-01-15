مصر للطيران تحتفل بإفتتاح بطولة أمم أفريقيا على أحدث طائراتها

تحتفل شركة مصر للطيران مع عملائها المسافرين غداً الجمعة 21يونيه علي متن طائرات الدريملاينر الجديدة B787-9 المزودة بخدمة الانترنت اثناء الطيران بافتتاح البطولة الأفريقية من خلال منحهم باقة انترنت مجانية للاستمتاع بمشاهدة كواليس حفل افتتاح البطولة الإفريقية والمباراة الافتتاحية لمنتخب مصر ونتائجها عبر الصفحة الرسمية لمصر للطيران علي الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث المختلفة وذلك علي متن طائرات الدريملاينر فقط التي تقلع من مطار القاهرة الدولي في هذا التوقيت .

يأتى ذلك في إطار استعدادات مصر للطيران لأستقبال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 كونها الناقل الرسمي للبطولة من خلال تقديم كافة تسهيلات السفر للمنتخبات والجماهير الأفريقية والعربية ، ومن منطلق حرصها على مشاركة عملائها في مختلف المناسبات الكروية.



