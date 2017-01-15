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307 طلاب تقدموا بتظلمات امتحانات الدورالثاني للثانوية العامة

307 طلاب تقدموا بتظلمات امتحانات الدورالثاني للثانوية العامة

307 طلاب تقدموا بتظلمات امتحانات الدورالثاني للثانوية العامة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, وصول عدد طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 2019/ إلى 307 طلاب وطالبات, تقدموا بتظلمات من نتيجة الامتحانات حتى الآن.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة, في تصريح اليوم الخميس, إن إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الثاني بلغ 452 كراسة امتحان, وجاءت اللغة الأجنبية الأولى الأعلى في عدد التظلمات المقدمة, حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين بتظلمات 70 طالبا.

كانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثاني يوم الخميس 29 أغسطس الماضي وتنتهى الخميس 12 سبتمبر الجاري.


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