الرقابة توجه ضربات متلاحقة للمتاجرين بوظائفهم

وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات متلاحقة الفاسدين والمتاجرين بالحقوق العامة ومستغلي الوظائف العامة لتحقيق منافع ومكاسب غير مشروعة .

وشمل أبرز القضايا، التي تم ضبطها ببعض المحافظات خلال الفترة السابقة، الكشف عن قيام مهندس حماية الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب قطعة ارض مقابل تسهيل إجراءات تحديد حدود قطعة الأرض خاصته وقطع الأرض المجاورة له، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه.

كما تضمنت القضايا الكشف عن قيام كل من مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، و مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط بتقاضي رشاوي مالية بحوالي 100 ألف جنيه من بعض المواطنين مقابل زعمهما مقدرتهما على تعيين أبنائهم بالمصلحة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبس المتهمين.

كما تم القبض على شخصين، عرضا 50 الف جنيه على مدير الجمعية الزراعية بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، وذلك على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بتجديد بطاقات حيازة زراعية وهمية لعدد من الأفدنة، وبغية استغلال تلك الحيازات كسند وضمان يمكنهم من الحصول على قروض من البنك الزراعي، وصرف أسمدة زراعية دون وجه حق ، وبعرض المتهمين الاثنين على النيابة العامة، أمرت بحبسهما.



