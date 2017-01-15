الأرصاد: طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين طقسًا معتدلًا على كافة الأنحاء نهارًا مائل لبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم علي بعض المحافظات بالجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:



