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الرئيس السيسى يلتقى رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"

الرئيس السيسى يلتقى رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"

الرئيس السيسى يلتقى رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"

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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بمدينة يوكوهاما اليابانية، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا).

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة.

بدوره, استعرض رئيس جايكا نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها, والذي يأتي تعزيزا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.


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