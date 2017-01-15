قومي المرأة يفتتح ورشة صاحبات الاعمال

افتتحت ماري لويس بشارة عضوة المجلس القومي للمرأة اليوم الأحد ورشة عمل " صاحبات الأعمال "، التى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة BOLD"" للتدريب والاستشارات في مجال ريادة الأعمال لمدة يومين من 19-20 يناير 2020 .



ورحبت ماري لويس بالمشاركات في ورشة العمل مشيرة ان المجلس يدعم ريادة الأعمال للمرأة ، ويعمل على مساعدة السيدات بالبدء في عملهن الخاص وهو يعد جزء أساسي من اهتمامات المجلس .

واستعرضت ماري لويس المتدربات دور المجلس القومي للمرأة ولجانه وفروعه بالمحافظات وجهوده في تمكين المرأة بشكل عام واقتصادياً بشكل خاص ،مؤكدة أن سعينا نحو تحقيق اهدافنا و احلامنا يساعد احداث تغيير المجتمع إلى الأفضل، معربه عن سعادتها بالحماس والشغف الذي لمسته من المتدربات وسعيهن إنشاء عملهن الخاص بهن أو تطويره بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الحالية والتقدم المحرز فيه .



واعربت نيفين الجندي احدى مؤسسى bold للاستشارات والتدريب على ريادة الأعمال عن سعادتها بأن تكون bold جزء من حلم المتدربات في انشاء مشروع جديدة خاص بهن ، مشيرة ان البرنامج التدريبي لا يرتكز فقط حول كيفية البدء في مشروع أو الإنتقال بمشروعاتهن القائمة بالفعل الى مرحلة جديدة ، ولكن أيضا القدرة على التعرف على طموحهن و ما الذي عليهن القيام به لإنشاء مشروع بطريقة تفكير ممهنجة تسهل عليهم الوصول لهدفهن المنشود .



ودعت ليلى صدقي احدى مؤسسي bold المتدربات ان يركزن على التغيير الذي سيحدث داخلهن وعلى المحيطين بهن خلال مشوارهن نحو تحقيق هذا الحلم ، مشيرة أن هذه فرصة لهن للإنطلاق والبدء بداية جديدة وأن يكون لهن مستقبل افضل .



واشارت انه من المؤكد تعرضهن لصعوبات وعقبات وتحديات كثيرة خلال طريقهن ولكن نجاحهن في تخطى هذه الصعوبات والتحديات هو الذى سيقودهن لتحقيق حلمهن .

جدير بالذكر أنه قد شمل اليوم الاول التعرف على التحديات والصعوبات التى تقف عقبة في طريق المتدربات وكيفية مواجهتها عن طريق التخطيط الاستراتيجي لريادة الأعمال ، وتم مساعدتهن في عرض افكارهن الخاصة بالمشاريع التي يرغبن بالبدء فيها وكل العناصر المرتبطة بالمشروع الخاص بهن ، وكيفية التعرف على احتياجات العملاء وفقاً لاختلافاته

