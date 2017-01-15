الصحة: وفاة 3  وإصابة 18  في  انقلاب أتوبيس بقنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء ، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس، بالطريق الصحراوي الغربي، اتجاه قنا، مركز نجع حمادي، محافظة قنا.







وأوضح بيان أصدرته الوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي قنا العام ونجع حمادى العام.





وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور، وكدمات، وسحجات، وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



