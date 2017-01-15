160 ألف طالب وطالبة يسجلون بتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 160 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 - 2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة - في بيان اليوم - انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجها الطلاب إلى ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرا إلى إمكانية تغيير الرغبات حتى بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من عمليات المراجعة، كما سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء بعد غد الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.. فيما كان موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام قد فتح باب القبول لتدوين رغباتهم اعتبارا من أمس السبت ويستمر حتى بعد غد.



