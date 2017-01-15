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غدا ..مصر للطيران تتسلم أول طائرة إيرباص طراز "300_220"

غدا ..مصر للطيران تتسلم أول طائرة إيرباص طراز "300_220"

غدا ..مصر للطيران تتسلم أول طائرة إيرباص طراز "300_220"

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تتسلم مصر للطيران، غدًا الأحد، أولى طائراتها من طراز الإيرباص (300_220 ) بصالة رقم ٤ بمطار القاهرة.

وتحتفل الشركة الوطنية باستلام أولى الطائات (220_300)بحضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعدد من السفراء بالقاهرة وقيادات الطيران المدني.

وتعد هذه الطائرة هي الأولى من أصل 12 طائرة من طراز A220 مقرر تسليمها إلى شركة مصر للطيران.

ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية، بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض.


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