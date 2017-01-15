اهم احداث اليوم الجمعة 15 نوفمبر













في ضوء الدور المصري المحوري بالشرق الاوسط ورئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي ، تلقي السيد الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا صباح اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل" تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا









السيسى يبحث هاتفيا مع ميركل تطورات الوضع فى ليبيا

والى الفاتيكان حيث استقبل قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة خطط التعاون المشترك بين الأزهر والفاتيكان لتحقيق الإخاء الإنساني.





شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان: ماضون قدمًا لتعزيز التعاون وتحقيق الإخاء

وخلال مؤتمر قمة قادة الأديان — والذي تقام فعالياته بالمقر الرئيسي للأكاديمية البابوية للعلوم بالفاتيكان تحت عنوان "تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي" — دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى الربط بين التقدم العلمي وبين الدين باعتباره حارسا أمينا على الأخلاق الإنسانية،شريطة أن نأخذ الدين من الكتب المقدسة ومن تعاليم الأنبياء وسلوكهم وتصرفاتهم.





شيخ الأزهر يدعو إلى الربط بين التقدم العلمي والدين

شيخ الأزهر: التطور الرقمي سرق براءة أطفالنا وأحلامهم

من جانبه قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، إنه ينبغي محاسبة المسؤولين والمستثمرين بشركات التكنولوجيا إذا كان اهتمامهم بتحقيق الأرباح على حساب حماية الأطفال خاصة من الدخول السهل على المواد الإباحية عبر الإنترنت.





بابا الفاتيكان يطالب بحماية الأطفال من الدخول السهل على شبكة الإنترنت





والى اثيوبيا حيث اكدت مصر خلال اعمال الاجتماع الاول بشان سد النهضة — وهو الاجتماع الاول من الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى — اكدت أهمية الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة، كما تم التأكيد على التزام مصر بالوصول الى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاثة.

مصر تؤكد التزامها باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة





والى الامم المتحدة حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، يمثلون نحو ٥ موضوعات رئيسية.





مجلس حقوق الإنسان: سجل حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورا

وفى اطار مواجهة الشائعات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمنطقة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان ، كما نفى مجموعة اخرى من الشائعات





الحكومة تنفي تسرب بقعة زيتية بمياه النيل في محافظة أسوان

الصحة: أدوية السكر بالصيدليات آمنة ولم نتلقى وحدات دم ملوثة

الحكومة تنفي استيراد شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات

"الحكومة" تنفى الغاء مجانية التعليم الأساسى





عربيا ... أفادت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن وزير الخارجية جبران باسيل أن محمد الصفدي وافق على رئاسة الحكومة المقبلة.





الصفدى يوافق على تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة







والى تونس حيث سلم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة خطاب تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.

الرئيس التونسي يكلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة

دوليا ... أصدر البيت الأبيض اليوم /الجمعة/ مذكرة بمكالمة هاتفية أخرى جرت في الــ21 من شهر أبريل الماضي بين رئيسي الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وأوكرانيا، فولوديمير زيلينكسي، المنتخب حديثاً آنذاك.





البيت الأبيض يصدر مذكرة بمكالمة هاتفية أخرى بين ترامب وزيلينكسي

امريكيا ايضا ... التمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا منع مدع عام من الحصول على إقراره الضريبي، مصراً على أنه يتمتع بحصانة شاملة بصفته رئيسًا.





ترامب يطلب من المحكمة العليا حماية إقراره الضريبي





اقتصاديا ... بدأت إيران اليوم الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف لخفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.





إيران تقنن وترفع أسعار البنزين

ثقافيا ... بدأ المتحف المصري بالتحرير في عرض ٣ توابيت من (خبيئة العساسيف) المكتشفة الشهر الماضي، لأول مرة للجمهور، وذلك ضمن فعاليات المعرض الأثري المؤقت عن (خبيئات المومياوات) الذي ينظمه المتحف بالقاعة ٤٣ علوي بمناسبة الاحتفال بمرور ١١٧ عامًا على افتتاح المتحف.





عرض 3 توابيت من خبيئة العساسيف للجمهور بالمتحف المصري بالتحرير

وحول انباء الفرعون المصرى ... نشر محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تجمعه بناشئات ليفربول..وتبادل صلاح حديثًا مضحكًا معهن خلال الجلسة، ولعب معهن بالكرة فى جلسة مرحة.





بالفيديو والصور.. حوار ضاحك بين محمد صلاح وناشئات ليفربول

رياضيا ... توج اللاعب المصري "طارق مؤمن " ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-0 في نهائي البطولة المقامة حاليا في قطر .





طارق مؤمن بطلا للعالم في الاسكواش





رياضيا ايضا ... غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، القاهرة في طريقها إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون.





بعثة المنتخب الأول تغادر إلى جزر القمر.. وإصابة أحمد جمعة

رياضيا ايضا ... قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تقسيم لاعبي المنتخب الاوليمبي الي قسمين في التدريبات التي جرت ظهر اليوم بعد أداء الجميع صلاة الجمعة.





بالصور.. تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الأوليمبي

وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا ب وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.





الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 26

الإسكندرية 19 26





طقس السبت معتدل على كافة الانحاء نهارا مائل للبرودة ليلا

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